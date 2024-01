"Uomini e Donne", Roberta Di Padua ritorna nel programma? Ecco la sua decisione

La dama dopo la scelta del cavaliere di uscire con altre donne e, nello specifico, con Cristina Tenuta decide di dire addio al dating-show di Maria De Filippi nella puntata in onda l'8 gennaio. La decisione della dama scatena la polemica in studio e dopo poco, nel corso della medesima registrazione in onda però il 9 gennaio, la dama viene chiamata a esprimersi nuovamente sulla scelta di mettere un punto al suo percorso nel programma.

Tgcom24

"Ho capito che l'amore non fa per me, se non ci è riuscita Maria in sei anni non credo ci riuscirò più", dichiara la dama dopo l'ennesima delusione d'amore. "Quindi fai un discorso in generale non per Alessandro", chiede Maria De Filippi e Roberta spiega di essere disillusa e che il comportamento di Alessandro è stata "la goccia" che l'avrebbe spinta ad arrendersi. A quel punto è Alessandro a chiederle di sedersi e di rimanere nel parterre del trono over. Il cavaliere salernitano vorrebbe continuare a frequentare Roberta, ma non è disposto a concederle l'esclusiva perché interessato anche a Cristina Teunuta. Quest'ultima, però, l'ha respinto perché non interessata. Ciononostante Roberta rimane ferma nella sua posizione e non sembra avere intenzione di cedere alla richiesta di Alessandro.

"Mi sento svuotata completamente, non ho più niente da dare", replica Roberta arrabbiata con Alessandro. "Non voglio stare qui a vedere quello che fa Alessandro con le altre, mi fa male. Basta", conclude Roberta che lascia definitivamente il programma, almeno per il momento.