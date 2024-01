Armando e Roberta ritornano a "Uomini e Donne" e si scagliano contro Alessandro e Cristina

A "Uomini e Donne" la frequentazione tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta continua, inaspettatamente, a gonfie vele. I due insieme, però, non convincono e nella puntata in onda il 17 gennaio vengono attaccati entrambi da Armando Incarnato e Roberta Di Padua ritornati al trono over dopo un periodo di assenza.

Il ritorno di Roberta - Aveva abbandonato il programma dopo l'ennesima delusione da parte di Alessandro Vicinanza. I due avevano ripreso a frequentarsi, ma lui non solo si era rifiutato di concederle l'esclusiva ma aveva anche rivelato di essere interessato a Cristina con la quale si frequenta attualmente. Roberta, quindi, aveva deciso di lasciare il dating-show di Canale 5 proprio per non assistere alla conoscenza tra i due, ma oggi è tornata perché pronta a voltare pagina, o quasi. La dama, infatti, non perde l'occasione per scagliarsi prima contro Alessandro e poi contro Cristina. Su Alessandro dice di essersi sbagliata e di aver messo un punto definitivo. Con Cristina, Roberta ci va giù pesante e l'accusa di essere falsa. "Se devo considerarla come dama del parterre non ho nulla da dire, ma se devo pensare a lei come l'amica che credevo fosse posso solo dire che è una grande falsa", sbotta Roberta che non vede di buon occhio la frequentazione tra la dama e il suo ex compagno, visto che quest'ultima aveva assicurato di non essere interessata.

Il ritorno di Armando - Dopo una lunga assenza anche il cavaliere partenopeo fa il suo ritorno a Canale 5. Dopo l'avvicinamento tra Alessandro e Cristina erano molti i fan del programma a chiedersi che fine avesse fatto Armando, ma soprattutto cosa ne pensasse al riguardo. Il cavaliere, che in passato aveva frequentato brevemente Cristina senza mai concederle la possibilità di conoscersi per davvero, scredita la dama per la scelta di uscire con Alessandro. La polemica, però, si inasprisce quando Armando si rivolge direttamente all'altro cavaliere e l'accusa di aver parlato male non solo di Roberta ma anche di Cristina. "Quando stava con Ida mi disse che avevo fatto bene ad allontanarmi Cristina e poi mi parlò molto male di Roberta. Ha rilasciato diverse interviste quando Ida è diventata tronista criticando la sua scelta, poi quando si sono spente le luci delle telecamere è ritornato qui pronto a mettersi in gioco". Alessandro non prende bene le accuse di Armando, i due discutono e si provocano fino a quando il cavaliere salernitano, ripreso anche da Maria De Filippi, non lascia lo studio perché troppo agitato. "Non si deve permettere di parlare della mia storia", dichiara Alessandro prima di allontanarsi.