"Uomini e Donne", Raffaella piange per Brando e litiga con Beatriz

A "Uomini e Donne" non è ancora il momento della scelta per Brando. Il tronista del trono classico continua a dedicare del tempo a entrambe le corteggiatrici, ma le giovani iniziano a scalpitare perché sono stanche di dividerselo a metà. È il caso di Raffaella che nella puntata in onda il 28 febbraio mostra tutte le sue debolezze e scoppia in lacrime ancora prima di fare il suo ingresso in studio. Dopo aver visto l'esterna di Brando e Beatriz, la ragazza non riesce ad apparire indifferente e si sfoga: "Dopo cinque mesi lo sai chi è la tua scelta", accusa riferendosi a Brando.

"Ognuno ha le sue tempistiche, so che è tanto tempo che stiamo andando avanti. Capiscimi", si giustifica Brando. "Voglio, e sta accadendo, che la preferenza dentro di me sia lampante. Non vorrei mai uscire da qui con una sorte di rimpianto. Appena dentro di me sarà lampante, farò la mia scelta", ribadisce il tronista. "Non riesco più a stare bene - replica invece Raffaella - mi fa male vederlo con lei. Non riesco più, il sentimento è nato e non lo posso negare. Lui mi manca, mi manca un pezzo nelle mie giornate", si commuove.

Raffaella piange dopo aver visto l'esterna tra Brando e Beatriz. Lui è andata trovarla a Milano, hanno trascorso diverse ore insieme, lei ha vissuto la giornata con serenità e si sono anche baciati. "Ci siamo baciati per 40 minuti, senza mai staccarci", rivela la giovane. Ma anche Raffaella e Brando hanno condiviso una bellissima esterna, allora Gianni Sperti chiede alla corteggiatrice il perché delle sue lacrime. "Vorrei avere la presunzione di dire che la mia esterna sia stata migliore, ma non ci riesco e mi concentro su quello che vedo tra di loro", considera Raffaella. La frustrazione per l'attesa porta entrambe le corteggiatrici a discutere tra di loro. Brando, però, sceglie di ballare con Raffaella e Beatriz dichiara: "Solo perché lei ha pianto". "Perché pensi che faccia le cose con me solo perché siano giuste?", considera arrabbiata Raffaella che poi provoca l'altra corteggiatrice: "Prendi le patatine, io ballo con lui".