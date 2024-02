"Uomini e Donne", Raffaella litiga con Beatriz: "Sei una bambina viziata"

A "Uomini e Donne" per Brando si avvicina il giorno della scelta. Intanto la tensione tra le due corteggiatrici inizia a farsi sentire e Raffaella e Beatriz non riescono a non discutere in studio. Dopo aver annullato l'esterna con il tronista, arrivata in studio Beatriz spiega il perché della sua decisione. Ma anche Raffaella ha qualcosa da dire e raggiunto il centro studio parla sia al tronista che alla corteggiatrice. A Brando dice: "Ben ti sta, così la smetti di inseguirla" e accusa l'altra corteggiatrice di essere "una bambina viziata".

Dopo poco esplode la lite in studio tra le due corteggiatrici. Se da un lato Raffaella crede che Brando sia costantemente all'inseguimento di Beatriz, dall'altro lato anche quest'ultima rimprovera il tronista di rivolgere attenzioni all'antagonista. "Non mi va di parlare con te", prosegue Beatriz, ma Raffaella replica: "Non mi interessa, finché avrò voce parlerò". Entrambe si stuzzicano e chiedono al tronista di prendere una decisione. "Mi piacete entrambe, mi sto proiettando fuori con entrambe per capire come potrebbe essere". "Ho paura che nel tuo cuore ci sia già un nome che non è il mio", considera Raffaella che da sempre si sente trascurata. Brando nega, ma allo stesso tempo non si espone e sembra sempre orientato verso i capricci di Beatriz.

Alla fine del confronto il tronista, tra le due, sceglie di ballare con Raffaella. Ma dopo il ballo quando Maria gli dice che credeva che ballasse con Beatriz, lui risponde che non sarebbe stato giusto. La padrona allora gli fa notare di avergli chiesto con chi avesse più voglia di ballare non con chi credeva fosse più giusto.