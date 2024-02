"Uomini e Donne", i dubbi di Raffaella su Brando: "Ha già fatto la sua scelta" | E discute con Beatriz

Puntata particolarmente frizzante Brando Ephrikian, chiamato al centro dello studio di "Uomini e Donne" per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime ore con Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi.

"Vorrei chiedere l'aiuto del pubblico e l'aiuto da casa", esordisce ironicamente il tronista rivolgendosi a Maria De Filippi, prima di seguire la ricostruzione delle esterne avute, a distanza di pochi minuti, con le due corteggiatrici.



Se l'incontro con Beatriz mostra una forte intesa tra i due fino a una romantica dichiarazione, con Raffaella va in scena un confronto molto acceso, in cui la ragazza manifesta meno interesse per il tronista e non nasconde ancora una volta l'intenzione di lasciare il programma. "Non ti voglio più. L'ho capito durante tutto il percorso, durante le dimostrazioni che non hai dato a me per darle a Beatriz".



Poco più tardi, però, i due si ritrovano e in maniera più tranquilla hanno modo di chiarirsi, con Raffaella che chiede gesti concreti che sappiano andare oltre le parole.