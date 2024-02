"Uomini e Donne", due nuovi corteggiatori per Ida Platano: ecco chi sono

Nello studio di "Uomini e Donne" è tempo di novità per la tronista Ida Platano , che durante la puntata in onda mercoledì 21 febbraio su Canale 5 ha visto arrivare in studio due nuovi corteggiatori.

La presentazione di Daniele "Mi chiamo Daniele Capuana, sono un personal trainer e vengo dalla provincia di Pisa - ha esordito il 38enne, visibilmente emozionato durante il primo confronto con Ida. L'uomo ha quindi proseguito spiegando di essere interessato alla conoscenza della dama, ora che nella trasmissione ricopre il ruolo di tronista.

"Ci sono molti personal trainer che cercano la fidanzata, da quando è iniziata la stagione ne saranno venuti almeno dieci", commenta in prima battuta Tina Cipollari, frenata in seguito da Maria De Filippi. Daniele ha invece continuato la sua presentazione spiegando di non avere figli e di non essersi mai sposato, rivelando anche di svolgere il suo attuale lavoro solamente da quattro anni: "Precedentemente ho lavorato dai miei zii, che hanno un'officina; poi ho accettato la proposta di un mio amico che ha un locale a Formentera, così sono andato a lavorare lì".

La presentazione di Marco Quindi la parola passa al secondo corteggiatore: "Sono Marco, di Firenze, ho 39 anni. Sono un ristoratore, ma sono anche cuoco e sto in cucina". Il cavaliere ha poi commentato: "Sono qui per te perché sicuramente sei una bellissima donna, ma hai anche una vena sensibile che è quello che mi ha portato qui a conoscerti. Sei sicuramente forte, determinata, indipendente, ma credo tu sia anche molto sensibile e sarei curioso di conoscerti se mi darai la possibilità di farlo". Parole molto apprezzate dalla stessa Ida, convinta nel voler trattenere entrambi in studio per approfondire la conoscenza. Subito dopo, la dama si concede il primo ballo con Daniele.

Recentemente, Ida Platano aveva rivisto anche il suo vecchio corteggiatore Mario Cusitore, il quale si era detto dispiaciuto per aver lasciato il programma di fronte all'ennesima segnalazione nei suoi confronti. "Mi sono rivisto e sono qui prima di tutto per chiederti scusa - aveva commentato durante la puntata in onda lo scorso 15 febbraio - Scusa per essere andato via senza salutarti, scusa per essere stato leggero all'inizio del nostro percorso, scusa se ho omesso delle cose, ma l'ho fatto perché avevo paura di perderti". "Tornare sui miei passi non è facile per me al punto che, a casa, ho un genitore con cui non parlo da un anno perché resto della mia idea. Ma tornare qui ne vale la pena perché tu vali la pena", aveva quindi aggiunto Mario, mentre Ida si era presa del tempo per decidere se concedergli una seconda occasione.