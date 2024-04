"Uomini e Donne", nuova lite tra Mario e Ida | Lui: "Vuoi un burattino, non un uomo"

A "Uomini e Donne" Ida Platano e Mario Cusitore tornano a litigare ancora una volta. La tronista e il cavaliere hanno affrontato diverse crisi durante la loro conoscenza, ma sembrano non riuscire a superarle definitivamente. Nella puntata del 9 aprile viene mandata in onda la loro esterna. Mario e Ida sembrano essere di nuovo molto vicini, ma una volta in studio la frustrazione della tronista è evidente. Ida ritiene che davanti alle telecamere, Mario si comporti in modo diverso e quando sono distanti il cavaliere non si impegni a farle sentire la sua vicinanza, neppure con un messaggio. "Con Pierpaolo sono più avanti, mi fido molto più di lui. Tu queste certezze non me le dai", considera in studio la tronista.

Mario non accetta di essere secondo dopo Pierpaolo e i due iniziano a discutere a suon di rinfacci. "Tu vuoi soltanto, ma non vuoi dare", accusa il cavaliere. Ida perde la pazienza e fa notare al cavaliere si aver ricevuto un suo messaggio solo a distanza di una settimana dall'esterna trascorsa insieme. "Io non vedo questo interesse. Tu vuoi delle cose da me quando sei tu a dovermele dimostrare! Dici sempre le stesse cose, non vedo un’evoluzione, questi passi in più. Senza neanche un messaggio", replica Ida.

La tronista e il cavaliere non riescono a trovare un punto di incontro e, ultimamente, sembrano più lontani che mai. "Tu non vuoi un uomo, secondo me, vuoi burattino!", provoca infine Mario allontanando ancora di più la tronista.