"Uomini e Donne", Martina si scontra con Ciro: "Hai un atteggiamento da fenomeno"

Nella clip mostrata durante la puntata di martedì 15 ottobre, Martina accusa Ciro di avere un atteggiamento troppo "da fenomen o e da marpione" e tuona: "Se pensi che così mi salga, a me scende da morire con questo atteggiamento". Lo scontro dei giorni scorsi non sembra aver portato serenità tra i due e in studio Martina aggiunge: "Su finale ho detto che penso che Ciro è uno che ci prova un po' con tutte e lui non mi ha risposto". Immediata la replica di Ciro: "Lei critica il mio atteggiamento, ma un fenomeno non si comporta come me. A me ha dato fastidio che lei abbia voluto vedere un'altra persona al posto di uscire con me". E aggiunge: "Secondo te, dopo che fai un cosa del genere, io posso essere contento di ballare con te?".