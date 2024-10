"Uomini e Donne", Mario Cusitore chiude con Margherita e Morena: "Non sono preso"

La prima a prendere parola è Margherita, che racconta di aver rinunciato a trascorrere il compleanno con Mario in quanto non ha sentito il giusto interesse da parte della persona con cui aveva già condiviso un weekend per lei particolarmente significativo. Ma se inizialmente Mario sembra voler arrivare a un chiarimento con entrambe, i continui battibecchi lo portano a dire la verità: "A me non mi è mancato niente, ma io ve lo dico: a me non è scattata la cosa. Indubbiamente sono stato bene, ma voglio ragionare con la testa, perché non ho argomenti con loro e quando esco non so di che cosa dobbiamo parlare". Parole che scatenano le reazioni delle due donne e degli opinionisti, convinti che Mario dovesse manifestare le sue sensazioni prima di spingersi oltre. "Quando siamo in studio affronta la situazione in un modo, mentre quando siamo insieme è un'altra persona", è l'attacco di Morena, che racconta le buone vibrazioni avvertite con Mario solo la sera precedente.