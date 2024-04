Quest'ultimo non ha gradito l'esterna tra la tronista e Pierpaolo . "Mi è sceso l’interesse - ha sbottato il cavaliere -. Ida, tu vuoi un burattino, preferisco perderti che averti così. Una donna come te non la voglio", ha detto Mario prima di lasciare lo studio platealmente.

Prima dell'uscita, a scatenare la discussione è stata l'esterna di Ida, che ha dichiarato di aver fatto una sola esterna: con Pierpaolo. "Te la sei giocata con Pierpaolo - sono state le parole di Mario, visibilmente innervosito -. Come sempre, ogni volta che hai solo un'esterna scegli lui. Io per te non valgo un ca**o. Quello che dici e come ti comporti mi fa capire che io per te non sono niente ma sappi che io non resto qui a fare il testimone di nozze". "Se scelgo lui, non significa che la mia scelta finale ricadrà su di lui", è la risposta di Ida Platano. Tuttavia, questa è una versione che non convince il cavaliere: "Sono stufo - dice -. Non sono abituato a stare qui e a guardare te con un'altra persona".

Dopo aver visto l'esterna, Mario è sembrato deciso a lasciare lo studio e a non volerci più rientrare. Nel corso della puntata del 17 aprile, il cavaliere è rimasto impassibile anche di fronte alle richieste da parte della redazione del programma di Maria De Filippi. Per questo, Ida lo ha raggiunto lasciando di sasso Pierpaolo, rimasto solo al centro dello studio: "Fai quello che vuoi", si limita a dire il cavaliere deluso dalla decisione di Platano. Parole che non sono piaciute all'opinionista della trasmissione, Gianni Sperti: "Quella di Mario è una reazione di pancia, per me è un modo per palesare l’interesse. Anche il non dire nulla da parte di Pierpaolo mi fa pensare".

La conduttrice però si schiera dalla parte di Pierpaolo: "Il suo è un atteggiamento da adulto - ha commentato Maria De Filippi -. Non sto qui a discutere l'interesse di Mario, ma il suo atteggiamento. Ida dice che bacerebbe entrambi, ma perché non lo fa? Perché se baciasse Pierpaolo, Mario andrebbe via ancora una volta mentre se baciasse Mario, probabilmente, perderebbe Pierpaolo perché il fatto che stia zitto non significa che sia scemo e, probabilmente, chi non parla tanto è colui che agisce".