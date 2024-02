"Uomini e Donne", Mario Cusitore torna da Ida Platano: ecco la sua reazione

A "Uomini e Donne" Mario Cusitore torna con la coda tra le gambe. Il cavaliere dopo l'ennesima segnalazione lascia il programma senza neppure salutare Ida Platano, ma nella puntata in onda il 15 febbraio Mario ritorna da Ida Platano e le chiede di perdonarlo. La tronista, da sempre molto presa dal corteggiatore campano, ascolta le ragioni di Mario ma alla fine del confronto non sembra soddisfatta e sceglie di prendersi del tempo per capire se lo vorrà riaccogliere nel dating-show di Canale 5.

Le scusa di Mario - "Mi sono rivisto e sono qui prima di tutto per chiederti scusa, scusa per essere andato via senza salutarti, scusa per essere stato leggero all’inizio del nostro percorso, scusa se ho omesso delle cose ma l’ho fatto perché avevo paura di perderti. Tornare sui miei passi non è facile per me al punto che, a casa, ho un genitore con cui non parlo da un anno perché resto della mia idea. Ma tornare qui ne vale la pena perché tu vali la pena", così Cusitore prova a farsi perdonare dalla tronista dopo diversi sbagli e bugie.

La decisione di Ida - Questa volta, però, la tronista vuole prendersi del tempo per capire quale sia la decisione giusta. "Tutte le segnalazioni che sono arrivate sono vere", ribadisce Ida che ricorda le dichiarazioni di alcune donne che hanno rivelato di vedere, uscire e sentire Mario mentre già era iniziato il suo percorso nel programma. Anche Maria De Filippi spiega al cavaliere che, durante la sua assenza, sono arrivate nove segnalazioni. Tutte, più o meno, dello stesso tenore delle precedenti. "Vedo che sei ancora arrabbiata ma sono qui, se tu vuoi, a fare l’uomo", insiste Mario pronto a ricominciare. In sua difesa interviene Ernesto Russo, ex corteggiatore di Ida, che dice: "Penso che su Mario ci sia una persecuzione, è una cosa bruttissima. Io sono sempre stato contro Mario ma questo è proprio accanimento. Io capisco che ha sbagliato e lui ne è consapevole. Lo ammette, torna qui e ci mette la faccia. Ha sbagliato, ma chi è che non sbaglia? Tu hai dei sentimenti per Mario. Non portare rancore e dagli un’altra possibilità senza paura", considera il cavaliere del trono over.

La reazione di Sergio - Il ritorno di Mario mette in allarme Sergio. L'altro corteggiatore, infatti, mette Ida davanti a una scelta e le dice che se riaccoglie Mario, allora lui andrà via. "Questo è un ricatto, ma di cosa hai paura? Cosa ti cambia se resta Mario o un altro?", sbotta l'opinionista Tina Cipollari. Alla fine Ida accetta le scuse di Mario, ma ribadisce l'intenzione di volerci pensare prima di prendere una decisione. Il cavaliere saluta la tronista e lascia lo studio in attesa di una decisione.