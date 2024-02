Mario Cusitore torna a "Uomini e Donne" da Ida Platano. Dopo l'ennesima segnalazione la tronista aveva deciso di mandarlo di via, di prendersi una pausa e di riflettere sul loro futuro. In questo periodo il corteggiatore ha più volte chiesto di Ida alla redazione e, in seguito all'interesse mostrato, la tronista decide di concedergli una ennesima possibilità.

"So che mi hai cercato", dichiara Ida durante la puntata in onda il 27 febbraio e poi spiega di non aver mai giocato con il corteggiatore, di non voler perdere ancora del tempo, ma soprattutto di non aver dimenticato quanto accaduto in passato. "Anch’io non ho mai giocato, non ti ho mai mentito e non ti ho mai preso per c**o", replica subito il corteggiatore che smentisce ancora una volta le segnalazioni arrivate sul suo conto. Ida vuole ancora vedere Mario, ma non vuole mostrarsi troppo flessibile nei suoi confronti. Per questo motivo prova a mettere in chiaro tutti gli atteggiamenti del cavaliere che ancora non la convincono.

"L'ultima volta in camerino ho pianto, non me ne vergogno", rivela Mario che racconta di aver avuto paura di perderla. La tronista, invece, spiega di voler procedere con la giusta cautela, conoscere per davvero il corteggiatore al quale chiede di essere più concreto. La scelta di Ida, però, scatena le critiche degli altri corteggiatori. Tra questi c'è Sergio che, durante la stessa puntata, dichiara di volere andare via. Ida non lo ferma e lui abbandona lo studio.