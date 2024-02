A "Uomini e Donne" Aurora Tropea non perde mai occasione per scatenare discussioni e polemiche in studio. Nella puntata in onda il 6 febbraio la dama del trono over accusa Cristina Tenuta, ma anche altre dame in generale, di essersi avvicinate ad Alessandro Vicinanza con un secondo fine. Secondo Aurora, infatti, il cavaliere attirerebbe molte dame non tanto per la sua personalità ma per il suo conto in banca e per la visibilità.

La reazione di Cristina - "Non ti è mai piaciuto nessuno qui dentro. Tu sei attratta da Alessandro da qualcos'altro", insinua Aurora rivolgendosi a Cristina. "Non mi ha mai dato i suoi soldi", replica seccata la dama. A quel punto anche Maria De Filippi interviene e invita Aurora a riflettere sulle sue parole. "Dire che Cristina sia attratta dai soldi di Alessandro non è una cosa leggerissima", commenta la padrona di casa. "Forse ti avvicinerai tu a un uomo per i soldi ma sicuramente noi no perché ci manteniamo da sole", interviene Roberta. A quel punto Aurora ritratta e spiega che non si riferiva al conto in banca del cavaliere, ma al suo modo di corteggiare le donne con fiori e regali. "A me mai nessuno mi ha offerto la cena", si giustifica la dama.

L'intervento della padrona di casa - "Aurora immagino che non sia il tuo pensiero, ma detto così è brutto perché sembra che una donna debba andare con un uomo per un interesse economico e non vedo perché non possa essere il contrario e comunque non mi risulta", sbotta Maria De Filippi. "Mi risulta che Ida faccia la parrucchiera da un avita e che si sia pagata tutti i viaggi con Alessandro e mi sarebbe piaciuto che tu fossi intervenuto per dire ad Aurora che si sbaglia", continua la padrona di casa che si rivolge direttamente al cavaliere. "Quando Aurora dice che Cristina è uscita con te per i soldi devi intervenire dicendo che non è vero - insiste la conduttrice che conclude - finiamola con la storia che Alessandro è milionario e diciamo che le donne lavorano per vivere e non cercano un milionario".