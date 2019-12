"Uomini e Donne", Maria De Filippi invita Giovanna Abate a sedersi sul trono e Giulio Raselli reagisce: "Mi dà fastidio"

La puntata del Trono Classico di "Uomini e Donne" prosegue con il trono di Giulio Raselli, diviso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. È proprio quest’ultima a conquistare sempre più consensi, a cominciare da Gianni Sperti fino ad arrivare alla coppia Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, e sempre lei prende parola nei confronti del tronista: "Io finisco proprio tutto Giulio, con quale criterio tu scegli di non vedermi questa settimana. Lascia stare l’esterna, noi facciamo un passo avanti e centomila indietro. Non hai voglia né di conoscermi né di vivermi".

“Dopo quel momento, con tutto quello che è successo in puntata, ho avuto la necessità di prendermi una settimana di pausa per capire realmente cosa volessi fare” spiega Giulio. “Ho avuto la necessità dopo quanto successo, che mi ha scosso.” La corteggiatrice però non ha più dubbi: "Ho seguito diversi troni del programma, ma nel tuo non vedo sentimento, emozioni”.

Giulio si difende ancora una volta: “Io ci tengo davvero, quando torno a casa ci penso a quello che succede qui. Il fatto che tu dica che non ho interesse non è vero”. Giovanna replica prontamente: “Non hai un interesse vero, non vedo coinvolgimento, almeno quello che arriva a me. Io sono sincera, se devo stare qua a tenere una parte che non è la mia, conoscendomi non mi metto su quelle sedie e ti dico no. Quindi oggi faccio la mia scelta e vado via”.

Mentre la corteggiatrice sta per lasciare lo studio a fermarla è proprio Maria De Filippi, che le propone di continuare a seguire la puntata sul trono. La reazione di Giulio non tarda ad arrivare: “È normale che mi dia fastidio”.