"Uomini e Donne", Maria De Filippi difende una dama da Fabio: "Che ca**o vuoi?"

Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda venerdì 17 maggio, ampio spazio al trono over. Nel corso della puntata sono stati protagonisti Fabio e Sabrina. I due, negli ultimi appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi, sembravano aver raggiunto un'intesa molto forte. Fin dalle prime uscite, infatti, Fabio e Sabrina hanno trovato subito una grande alchimia oltre che una complicità in forte ascesa che li ha spinti a mandare avanti la frequentazione. Nel corso del primo confronto Sabrina aveva addirittura raccontato di aver messo alla prova il cavaliere, chiedendogli un bacio: una prova che, a detta della dama, sarebbe stata superata a pieni voti. Un'idillio che però si è interrotto proprio nel corso della puntata del 17 maggio.



La coppia è infatti arrivata a un inaspettato epilogo anticipato della propria storia. A prendere la decisione è stato lo stesso Fabio, che ha confermato le perplessità su di lui da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. L'uomo infatti non solo ha comunicato questa decisione, ma ha espresso anche la volontà di poter sentire Jasna e Tiziana. Una scelta che ha acceso il confronto in studio con Maria De Filippi costretta a intervenire a gamba tesa in difesa di una dama. Nel corso della discussione Alessia interviene per dire la sua, ma il cavaliere la blocca stizzito: "ma tu chi sei?". Maria De Filippi perde la pazienza per difendere la dama: "ma tu chi sei?". La conduttrice continua: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, che ca**o vuoi? - sbotta la conduttrice -. Puoi rivolgerti così? Ma chi sei tu per rivolgerti così. Ci parli normale senza alzar la voce, perché sono capace anche io di alzare la voce".