I consigli di Maria De Filippi per Barbara De Santi: "Non c'è niente che tu possa fare per trattenere una persona"

A "Uomini e Donne" Maria De Filippi incoraggia Barbara De Santi a fare chiarezza nei suoi sentimenti. La conduttrice del trono over, nella puntata in onda il 22 febbraio, si rivolge alla dama che non riesce a gestire in maniera equilibrata il suo interesse per Ernesto, il cavaliere che ha deciso di uscire con lei ma che allo stesso tempo ha dichiarato, fin da subito, di voler conoscere anche altre donne.

"Sono sicura che questo tuo coinvolgimento sia dovuto al tuo stato d’animo perché sei da sola da un po’. Ti dico che non c'è niente che tu possa fare per trattenere una persona e questo vale anche a vent’anni. Non serva a nulla ricordare a una persona tutto quello che ha detto perché se vuole andare via lo fa", dichiara Maria De Filippi che prova a spiegare alla dama che non serve a nulla trattenere a sé, con parole e gesti, chi non ha intenzione di restare al suo fianco.

"Ernesto si è avvicinato e gli ho ricordato che le Cinquanta sfumature di grigio voleva farle con me quindi l’attrazione fisica c’è", riferisce Barbara a inizio puntata mentre prova ad attirare a sé l'attenzione del cavaliere che, però, ha già spiegato di essere attratto anche da Jessica. La verità è che Barbara desidera ritrovare l'amore e dopo un periodo un po' monotono, riscoprire un forte interesse nei confronti di Ernesto l'ha resa molto più vulnerabile. Infine la padrona di casa invita la dama a non scoraggiarsi e le dice: "Ci sono nuovi uomini".