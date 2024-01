"Uomini e Donne", Maria De Filippi bacchetta due dame: "Così non troverete mai un fidanzato"

A "Uomini e Donne" anche a Maria De Filippi può capitare di perdere la pazienza. Durante la puntata in onda il 30 gennaio la padrona di casa commenta l'atteggiamento di alcune dame del trono over e sbotta: "Ma voi così non troverete mai un fidanzato. Io sto iniziando ad avere quell'impressione lì". Seppur col sorriso la conduttrice del dating-show di Canale 5 evidenzia una certa rigidità da parte di Aurora e Tiziana, e più in generale delle dame del parterre, e consiglia loro di essere più flessibili: "In generale se arriva un uomo e vi dice che ha sbagliato... mamma mia che pesantezza, mamma. Ma lasciateli vivere ogni tanto ragazze".

La discussione tra Tiziana e Antonio - Invitati a centro studio i due parlano della serata trascorsa insieme. Antonio sembra molto entusiasta, ma Tiziana dichiara di voler interrompere la conoscenza perché non interessata. Inoltre la dama non avrebbe apprezzato l'atteggiamento di Antonio. Il cavaliere avrebbe preferito cenare da solo prima di vedere Tiziana che lo attendeva in albergo. Capito il suo errore Antonio chiede scusa, ma ciononostante Tiziana non vuole proseguire la conoscenza. Anche Aurora si intromette per criticare Antonio, ma poi interviene la padrona di casa per suggerire alle dame di essere meno rigide con i cavalieri, soprattutto se si sono resi conto dei loro sbagli.

La reazione di Maria - "Esordisco così perché, con tutto il rispetto, non avete più vent'anni. Vi rapportate con persone di 40anni che hanno una vita, delle abitudini, una storia e questo fa parte della persona. Quindi... ", conclude la padrona di casa suggerendo loro di essere meno severe.