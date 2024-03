"Uomini e Donne", Marcello e Jasna si sono lasciati

Il cavaliere e la dama, che si erano innamorati al trono over, ritornano in studio per raccontare la fine della loro relazione e... litigano

Marcello e Jasna si sono lasciati. La dama e il cavaliere lo annunciano a "Uomini e Donne" nella puntata in onda il primo marzo. Si erano conosciuti e innamorati nell'ambito del trono over, avevano deciso di lasciare il programma per vivere la loro storia lontano dalle telecamere, ma le cose non sono andate come speravano e ospiti, ancora una volta nel dating-show di Canale 5, raccontano cosa e accaduto.

"Si sono lasciati", anticipa Maria De Filippi prima di invitare i due ex compagni, uno alla volta separatamente, a entrare in studio. "Lui lo ha voluto comunicare su Instagram, dopo che avevamo deciso di non spettacolarizzare la fine della nostra relazione", rivela Jasna che dichiara di essere molto arrabbiata con Marcello. "Lo sapevo che avrebbe detto questo. Avevamo deciso di comunicarlo insieme in una diretta dato che ci siamo lasciati di comune accordo", si giustifica il cavaliere appena entrato in studio, poi chiede alla dama cosa avrebbe detto di male sui social. "Hai voluto il tuo momento di visibilità", accusa Jasna che non ha apprezzato la scelta dell'ex compagno.

Tra i due c'è ancora tanta rabbia visto che non riescono a parlare della rottura e della storia passata con toni sereni. Dopo aver discusso sulla modalità con cui si sono detti addio, i due raccontano alcuni aneddoti della loro quotidianità insieme. "Ci siamo lasciati perché per lei sono un pesantone, una vittima, non ascolto le donne. Penso che non sia neanche attratta fisicamente perché l’ho sempre cercata io", rivela Marcello. Ma Jasna non ci sta e controbatte: "La verità è che tu non eri attratto da me. Quante volte mi hai cercata quando siamo stati insieme? Sono arrivata a Torino e invece di saltarmi addosso come avrebbe fatto chiunque mi hai chiesto di uscire altrimenti non avremmo visto Torino e poi la sera ti sei addormentato". "Diciamo che ci sono tutti i presupposti per cui non potevate più stare insieme", considera Maria De Filippi prima chiedere ai due di accomodarsi nei rispettivi parterre e far parte, di nuovo, del trono over.