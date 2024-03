Volano gli stracci a "Uomini e Donne" tra Tina Cipollari e la dama del trono over Tiziana.

Nella puntata del 14 marzo, la donna ha parlato della sua conoscenza con Angelo a centro studio: "Quando lascio lo studio, devi credermi, non penso a niente e nessuno, ma sei diventata il mio chiodo fisso. Non capisco come sei fatta", dice il cavaliere. Dal canto suo, Tiziana prova a giustificarsi dicendo di essere "bloccata" nella conoscenza: "Ero bloccata dall'idea di provare relazioni continuative. Avevo relazione continuative, ma non riuscivo ad andare avanti.