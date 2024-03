"Uomini e Donne", lite tra Ida Platano e i suoi corteggiatori: la causa? Un profumo

A "Uomini e Donne" un profumo scatena una forte lite tra la tronista Ida Platano e i suoi corteggiatori Mario e Pierpaolo. Nella puntata in onda il 20 marzo Maria De Filippi manda in onda le esterne tra la tronista e i due cavalieri e spiega perché un profumo avrebbe turbato la tronista che vive un momento difficile e di sfiducia durante questo nuovo percorso al trono over.

Ida ha regalato un profumo a Pierpaolo, ma lui accusa la tronista di avergli regalato lo stesso profumo che utilizzerebbe l'altro corteggiatore. Ida offesa dall'insinuazione saluta Pierpaolo prima della fine della loro esterna. La tronista, però, quando incontra Mario accusa il cavaliere di aver detto una menzogna. Il corteggiatore, infatti, aveva dichiarato di utilizzare lo stesso profumo regalato dalla 40enne a Pierpaolo, ma per Ida questa sarebbe solo una trovata per fare litigare la tronista e il corteggiatore.

In studio la tronista punta il dito contro entrambi i corteggiatori. Accusa Mario di aver inventato una scusa per scatenare una lite e Pierpaolo per aver dubitato della sua buona fede. "Colpa di Mario che ha la capacità di rigirare il tutto per avere ragione", considera Tina Cipollari che si scaglia contro Mario. Anche Gianni Sperti commenta l'atteggiamento di entrambi i corteggiatori che in studio continuano a discutere con la tronista senza provare a mediare e a trovare una soluzione. "Tutti e due hanno avuto reazioni da bambini dell’asilo", commenta l'opinionista. Nella stessa puntata Daniele, il terzo corteggiatore, chiede a Ida se ha senso la sua presenza nel parterre visto che la dama continua a dedicare attenzioni solo a Mario e a Pierpaolo. La tronista comprende la posizione di Daniele e lo elimina. "Succede sempre così si lamentano e poi scelgono i mascalzoni. Ida non ti lamentare, sei tu che fai scelte sbagliate nella tua vita, come hai già fatto in sbagliato", commenta Tina Cipollari.