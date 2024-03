Nella puntata in onda il 6 marzo i due continuano a discutere e Barbara mostra lo scambio di messaggi con la nipote di Ernesto, con la quale ci sarebbe stata anche una telefonata. Il cavaliere, infatti, spiega di aver litigato con la nipote dopo aver saputo che tra le due donne c'è stato un contatto. Accusa Barbara di essere stata troppo invadente e le chiede di mantenere le distanze dalla sua famiglia. La dama nega di aver chiamato la nipote del cavaliere. In realtà Barbara avrebbe contattato la nipote Ernesto dopo averla conosciuta e la giovane, non potendo rispondere ai messaggi perché al lavoro, le avrebbe chiesto di richiamarla qualche ora dopo.

Il parere di Gianni Sperti e Maria De Filippi

"Tu hai delle amiche storiche e per sfogarti sei andata a chiamare la nipote di colui che stai frequentando e con cui stai vivendo un momento particolare", così Gianni Sperti spiega a Barbara di avere esagerato, ma la dama continua a sostenere di non aver fatto nulla di male. "Barbara la tua storia con Ernesto non è finita per questa telefonata. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Evidentemente non le piacevi abbastanza da limitare i tuoi spostamenti", considera Maria De Filippi che cerca di mettere un punto alla questione. "Lui non ha mai avuto il coraggio di dirmi che non le sono mai piaciuta", replica Barbara.