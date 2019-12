"Uomini e Donne", la scelta di Giulia Quattrociocche è Daniele Schiavon: "Non posso più stare su questo trono"

Alessandro Basciano è il primo a capire che il percorso di Giulia Quattrociocche come tronista di "Uomini e Donne" è ormai giunto al termine: nella puntata di lunedì 2 dicembre infatti, dopo aver visto ballare stretti lei e Daniele Schiavon, chiede alla ragazza di trovare il coraggio e fare la sua scelta. Il sottinteso è chiaro e Giulia decide di chiudere la sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

"Ho cominciato questo percorso in un modo e ci ho creduto subito. Ho giurato una cosa: quella di essere me stessa, di rispettarmi e rispettare le persone. Ho fatto un percorso con Alessandro a cui ho dato un valore, ma non ha lo stesso valore del percorso che ho fatto con Daniele e non posso più stare su questo trono. Sento qualcosa di forte e non ce la faccio più. Sono venuta per un obiettivo, me l’hai fatto trovare e voglio andare via".

Sono le parole con cui la tronista comunica di aver trovato in Daniele l'amore e il ragazzo si precipita da lei per baciarla mentre in studio piovono petali rossi e la coppia inizia a ballare sulle note in sottofondo di Laura Pausini.

"La vedo come mia madre con cui ho un rapporto di complicità basato sugli sguardi. Con lei vorrei avere lo stesso rapporto che ha mio padre con mia madre" è invece l'opinione di Daniele nei confronti di Giulia, che dopo il ballo lascia lo studio per andare dai suoi genitori e far sì che il fidanzato possa conoscerli.