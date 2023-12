Protagoniste del gesto inaspettato sono la nuova tronista Ida Platano e la dama Roberta Di Padua che, dopo diversi litigi, stupiscono tutti e si abbracciano. Un evento straordinario per le due donne da sempre in contrasto durante il percorso nel dating-show di Canale 5 , che decidono così (si spera) di deporre l'ascia di guerra e di mettere da parte il passato che le ha spesso viste una contro l'altra a causa degli uomini che hanno incontrato nell'ambito del trono over .

Anche la puntata in onda il 4 dicembre si apre con una discussione tra le due donne. Ida Platano è da poco ritornata a "Uomini e Donne" questa volta nelle vesti di tronista dopo aver visto fallire la relazione con il suo ex, conosciuto nel programma, Alessandro Vicinanza. In studio ha ritrovato Roberta Di Padua, anche lei alla ricerca dell'amore, che in passato ha frequentato sia Alessandro Vicinanza che Roberto Guarnieri, cavaliere con il quale Platano ha condiviso un amore intenso e tormentato. Per questa ragione le due donne si trovano spesso a scontrarsi e ad attaccarsi. Roberta, nelle scorse puntate, ha ammesso di essere ancora interessata ad Alessandro e con fare provocatorio ha chiesto il suo ritorno in studio. Ida non ha preso bene la richiesta della dama, ma non ha posto vincoli al ritorno del suo ex.

"Facciamo che viene lui se vorrà", propone Roberta Di Padua che poi non perde l'occasione di scontrarsi con Ida che, a sua volta, non si tira indietro quando c'è modo di discutere con la dama. Ma oggi, lunedì 4 dicembre, succede qualcosa di inaspettato. Mentre Roberta piange Ida le si avvicina e l'abbraccia. Le due donne, in lacrime, si stringono in un abbraccio fortissimo lasciando tutto lo studio a bocca aperta. Un gesto tenero e sincero che unisce le due donne da sempre in contrasto ma dal carattere e dalla personalità molto simili. "Questo abbraccio è vero, è sentito", dichiara Ida. "Mi dispiace", le dice Roberta prima di darle un bacio sulla guancia.