"Uomini e Donne", Javier chiede una seconda possibilità a Sara: "Sono single, scusami"

Dopo la segnalazione arrivata durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne", Javier è tornato in studio per chiedere una seconda possibilità a Sara. "Sono single e ti chiedo scusa", ha spiegato il corteggiatore che avrebbe già un'altra relazione, ma la tronista ha risposto: "Ci ho pensato tanto, ma non voglio iniziare un percorso così"

Nella scorsa puntata la redazione ha reso nota una segnalazione sulla vita privata di Javier. A parlare è stata l'ex compagna del ragazzo che avrebbe inoltrato ai produttori del programma alcune conversazioni dove Javier si dichiarava ancora innamorato di lei e le spiegava che la partecipazione al programma era solo a fini economici. La vicenda non è piaciuta alla tronista Sara che ha voluto mandare via Javier. La ragazza è sembrata molto scossa e non ha voluto proseguire il suo percorso con il corteggiatore, al quale aveva mostrato più volte interesse.

Javier ha provato a giustificarsi con la tronista spiegandole di essere pronto a ricominciare e assicurandole di aver chiuso una volta e per tutte con il passato. Giustificazioni che, evidentemente, non sono bastate a Sara che ha deciso di mandarlo a casa definitivamente.