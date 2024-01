"Mi sento un co*****e, ho sbagliato. Mi sono sentito con un'altra donna, non è giusto", ammette Mario che si riferisce alla segnalazione della settimana scorsa. Qualche puntata fa, infatti, una donna è arrivata in studio e ha dichiarato di aver avuto un scambio molto intenso di messaggi con il corteggiatore che si era dimostrato disponibile a vederla nonostante fosse impegnato a corteggiare Ida Platano. Ida ribadisce quanto già detto in quella occasione: "Io ho i miei dubbi, ma sta a te dimostrarmelo". Dopo qualche titubanza, il 40enne decide di rimanere e insieme alla tronista rientra in studio.

Il passo di Ida nei confronti di Mario, però, non è ben visto. Il primo a commentare è proprio l'opinionista Gianni Sperti che sbotta: "Non elemosinare le attenzioni di un uomo che non ti vuole". A lui si aggiunge Ernesto, l'altro corteggiatore, che non fa sconti nessuno. "Mi hai un po’ delusa perché mi sei sembrata un tappetino e io voglio una donna, non uno zerbino", considera rivolgendosi a Ida, mentre a Mario dice: "Non preoccuparti del giudizio fuori di qui, pensa che qui dentro ci sono altri corteggiatori che potrebbero superarti".