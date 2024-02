"Mi sono rotta le p***e perché continuano ad arrivare segnalazioni su Mario. Mi ha contattato una ragazza con cui hai cominciato a chattare a novembre e a cui hai chiesto se poteva aiutarti a partecipare all'Isola dei Famosi. Sei anche andato sotto casa sua e vi siete sentiti fino a tre settimane fa - rivela la tronista - pensi che non mi dia fastidio quello che sto vedendo? Io ho paura di aprire Instagram per i numerosi video che mi inviano. Tu sei qua per me o per fare un’esperienza? Se tu fai queste cose fuori di me non te ne frega niente. Nei video parli all'orecchio delle ragazze, ti fai accarezzare", continua Ida che sostiene di aver visto alcuni video dello speaker radiofonico in discoteca. "Io non ho alcuna intenzione di cambiare la mia vita per te. Sono sempre andato a ballare", replica il cavaliere che non sembra minimamente colpito dalle accuse della tronista.

Anche Tina Cipollari e Gemma Galgani questa volta si schierano contro Mario. "Non ti crede nessuno. Solo su di te arrivano queste segnalazioni. Evidentemente a te piace fare questa roba ovvero andare in giro e farti riconoscere. Quando uno vuole evitare una situazione, la evita. Evidentemente a te fa piacere che accadano queste cose", dichiara l'opinionista mentre Gemma aggiunge: "Penso che Mario dovrebbe essere più attento perché l’altra volta Ida è stata benevola nei suoi confronti. Dovresti aggiustare il tiro. Ti senti molto forte nei suoi confronti perché se vieni a corteggiare una donna cerchi anche di adattarti alle sue esigenze. Datti una regolata perché hai a che fare con una donna e una mamma ma che futuro si prospetta con te? Stare a casa a piangere tutte le sere?", conclude infastidita la dama torinese.