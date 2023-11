"Uomini e Donne", Ida Platano fa il suo ingresso in studio come tronista: "Ho ancora il coraggio di amare"

L'ex dama del trono over: "Alessandro mi ha lasciata, non era più felice"

Ida Platano è la nuova tronista di "Uomini e Donne". La notizia era già stata rivelata dalla produzione del dating-show di Canale 5, ma nella puntata in onda il 22 novembre l'ex dama del trono over fa il suo ingresso in studio e viene presentata come la nuova tronista. Una novità nell'ambito del cosiddetto trono classico visto che il ruolo di tronista è da sempre attribuito ai protagonisti più giovani del dating-show di Canale 5, mentre fanno parte del trono over le dame e i cavalieri che hanno superato una certa soglia d'età. "Magari è l'inizio di una nuova serie", annuncia Maria De Filippi, prima di svelare a tutti l'identità della nuova tronista, aprendo così alla possibilità di nuovi futuri troni con protagonisti di una generazione diversa.

"Ho ancora il coraggio di amare e ho deciso di ripartire da qui", dichiara Ida nel filmato di presentazione prima di fare il suo ingresso in studio. "Tutto mi sarei aspettata tranne di ritrovarla qui, in questa veste", commenta Tina Cipollari che, nonostante la sorpresa inaspettata, sembra molto entusiasta della scelta del programma. "Maria, ma questo è un momento che segna la storia di Uomini e Donne", commenta Gianni Sperti che si rende conto dell'eccezionalità dell'evento e che l'arrivo di Ida nei panni di nuova tronista potrebbe stravolgere l'attuale organizzazione del programma con le diverse ripartizioni tra trono classico e trono over.

Ida Platano, che aveva lasciato il trono over insieme ad Alessandro Vicinanza, è apparsa fino a poco tempo fa sui social insieme all'ormai ex compagno e nessuno si aspettava il suo ritorno. Il perché lo chiede subito Tina Cipollari che, senza troppi giri di parole, pretende una spiegazione dalla nuova tronista. "Mi dispiace che è finita la storia, cosa è successo? Fino a poco fa ti vedevo sui social con lui", chiede l'opinionista. "Mi ha lasciata - fa sapere Ida - non era più felice e ha scelto di chiudere. E io oggi non mi strappo più i capelli per nessun uomo. È capitato in passato, sapete per chi (Riccardo), ma oggi no", conclude la tronista prima di conoscere i suoi nuovi corteggiatori.