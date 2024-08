Ida Platano e gli altri tronisti: che fine hanno fatto le coppie di "Uomini e Donne"?

Manuela Carriero - Così come quello di Ida Platano anche il trono di Emanuela non ha avuto un lieto fine. La 34enne non era sconosciuta al pubblico di Canale 5 che l'aveva vista qualche anno fa a "Temptation Island". Insieme al compagno dell'epoca, Manuela aveva partecipato al docu-reality come concorrente, ma non era riuscita a superare la crisi con il compagno. I due, infatti, si erano lasciati e lei aveva iniziato una relazione con uno dei tentatori. Anche quella relazione, però, è finita male e dopo qualche anno Manuela è ritornata a Canale 5 per trovare l'amore. Purtroppo le cose non sono andate come sperava e dopo qualche mese ha deciso di interrompere il percorso perché non interessata a continuare la conoscenza dei corteggiatori. Manuela oggi è single continua a lavorare a Roma come influencer.