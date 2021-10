"Uomini e Donne", Ida Platano smaschera Marika: "Ho origliato una tua conversazione"

Non si placano le polemiche a "Uomini e Donne". Durante la puntata andata in onda l'8 ottobre, Ida Platano chiede di intervenire a centro studio e svela al pubblico di aver origliato una conversazione telefonica di Marika; la dama alla quale Marcello (il suo ex) avrebbe chiesto il numero di telefono per iniziare una conoscenza.

Ida ha sbugiardato Marika che nel frattempo si frequenta con Armando. "Lui non ti piace", è l'accusa di Ida. La dama avrebbe sorpreso Marika chiacchierare, in dialetto siciliano, con la mamma al telefono. In questa telefonata Marika avrebbe rivolto parole poco carine nei confronti di Armando e di altri cavalieri del parterre maschile. Secondo Ida a Marika non piacerebbe nessuno, ma starebbe a "Uomini e Donne" solo per visibilità.