"Uomini e Donne", Ida Platano si avvicina a Mario: la reazione di Alessandro Vicinanza

A "Uomini e Donne" la tronista Ida Platano inizia a conoscere meglio i suoi corteggiatori. È il caso di Mario con il quale ha trascorso un'esterna molto piacevole. Davanti al camino i due si sono raccontati. Ida e Mario condividono molte cose tra cui la più importante: sono entrambi genitori. Questa cosa li rende più vicini e Ida non nega di iniziare a guardare Mario con occhi diversi. "Sono stata bene e ci sono delle cose che dice Mario nelle quali mi ci rivedo", commenta in studio la tronista durante la puntata in onda l'11 dicembre.

Anche Mario sembra soddisfatto dell'esterna, ma ci tiene a sottolineare di voler fare sul serio e di non voler essere solo una "comparsa" durante il dating-show di Canale 5. "Se sono qui è per conoscerti - commenta il corteggiatore - non voglio fare la comparsa né tanto meno la controfigura di qualcuno", dichiara Mario mentre si prende gli applausi dello studio. Anche Gianni Sperti sembra colpito dal nuovo corteggiatore di Ida: "Devo conoscerti perché la seconda volta che vedi una donna parlare subito dell'essere padre è un po' forte. Potrebbe essere solo una frase a effetto. Devo capire se sei così realmente, e saresti perfetto per lei, oppure sai già dove puntare da bravo corteggiatore", considera l’opinionista.

Intanto Alessandro Vicinanza, tornato al trono over dopo il ritorno di Ida, resta in silenzio a guardare. Fino a quando, esortato da Maria De Filippi, commenta anche lui l'esterna dell'ex compagna. "Ho guardato tutto - dichiara Alessandro che aggiunge - non mi dà fastidio ma sicuramente è strano vederlo. Sarebbe assurdo il contrario", conclude.