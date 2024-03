"Uomini e Donne", Ida Platano perde la pazienza con Pierpaolo e Mario: ecco perché

Le scuse di Pierpaolo Dopo il capitolo dedicato a Tiziana e Angelo, la puntata in onda lunedì 25 marzo propone le scuse rivolte dallo stesso Pierpaolo alla tronista del Trono Over, dopo l'acceso diverbio che nei giorni scorsi li aveva visti protagonisti a causa di un profumo.



"Volevo innanzitutto chiederti scusa per i toni che ho utilizzato con te anche perché, vedendo l'esterna con Mario, hai fatto qualcosa a mio favore e ripensandoci ho capito di aver esagerato", esordisce il cavaliere, entrato in studio con un mazzo di rose rosse. Quindi prosegue proponendo a Ida un ballo sulle note della loro canzone, ma la tronista frena.



Lo sfogo di Ida Platano "Qui continuiamo a pensare, ci prendiamo tutto questo tempo, ma per quanto mi riguarda lo sfruttate malissimo", commenta Ida senza nascondere la delusione per quanto accaduto. Infine, ribadendo di non voler fare più nulla nei confronti dei due corteggiatori, si sfoga: "Sono stanca perché vi sto corteggiando io, sia te che Mario. Faccio tutto io, mi sono stancata".



Poco dopo, però, Ida perde ulteriormente la pazienza di fronte all'ennesima provocazione di Mario: "Basta! Sono stanca io! Fino a ora vi ho dato delle dimostrazioni, ti ho rincorso fino all'altro ieri". E ribadisce: "Tu vuoi essere sempre cercato, vuoi essere corteggiato in continuazione: guarda che sono io la tronista".





Il regalo di compleanno per Mario e la reazione di Pierpaolo In un clima già particolarmente teso, Ida cerca di superare lo stallo con il regalo di compleanno preparato per Mario. Un gesto che, accompagnato da un ballo, provoca un'inaspettata reazione di Pierpaolo. "È andato in camerino dicendo che tu accetti le scuse di Mario e non le sue e che hai rifiutato di ballare con lui, invece l'hai fatto con Mario. Mi dicono che sta facendo la borsa".

"Continuo a rincorrere o uno o l'altro", ribadisce Ida prima di confrontarsi ancora con Pierpaolo. "Io con te mi sono sbilanciato, come hai fatto tu con me, però ora siamo arrivati a un punto di non ritorno: o andiamo avanti, altrimenti basta", è la condizione posta dal cavaliere dopo un faccia a faccia avvenuto dietro le quinte.



Nuovo confronto tra Ida e Mario Parole che, un attimo dopo, accendono l'ennesima discussione tra Ida e Mario: "Ma io come uomo come mi devo sentire? Fai un'esterna per utilizzarmi, dici di aver ballato con me solo perché è il mio compleanno? Io non ho bisogno del contentino".