L'esterna di Ida e Daniele

Chiamata al centro dello studio da Maria De Filippi, Ida Platano ha inizialmente modo di rivivere l'esterna avuta con Daniele, per poi analizzare insieme quanto accaduto. "Mi sono trovata bene, però non avevo questo trasporto che mi spingeva ad andare oltre", esordisce la dama, trovando un riscontro positivo anche da parte del cavaliere.

"Alla fine della scorsa puntata avevo bisogno di capire alcune dinamiche; anche l'ingresso di Mario mi aveva fatto vacillare un attimo".





Il confronto con Mario

Quindi per Ida arriva il momento del confronto con Mario. I due erano reduci da un'esterna in cui la dama, di fronte all'interesse mostrato dall'uomo, lo aveva invitato a mostrarsi per quello che realmente è.

"Sicuramente io sono più distaccata, non sono come prima. Perciò gli ho detto di avere tempo per riconquistare la fiducia un passo alla volta", spiega Ida, che viene però frenata da Mario, deluso dal loro incontro.



"Se tu hai deciso di darmi del tempo, questo deve essere direttamente proporzionale al tuo interesse per me, altrimenti non andiamo da nessuna parte - cerca di spiegare il cavaliere, che non si sente abbastanza apprezzato - Non dire che ti piaccio, perché da quello che si vede stai bene con tutti, ti piacciono tutti, ti senti corteggiata da tutti... Io forse fino a qualche settimana fa ho visto un film che non ho capito, perché penso che stavamo bene insieme".



Se da una parte il cavaliere si sente penalizzato rispetto agli altri corteggiatori per quanto accaduto tra i due, Ida Platano non ci sta e replica in maniera decisa: "Le cose si risolvono con il tempo. Non è che tu arrivi, mi dici delle belle parole e io ci credo immediatamente. Io non posso fare fede a quelle parole, perché se prima ci credevo, oggi faccio fatica".



E quando Mario si chiede dove dovrebbe trovare la forza per corteggiarla di fronte a certi atteggiamenti, lei lo provoca: "Quindi sei già stanco?".

Infine, di fronte ai ripetuti commenti dell'uomo, Ida sentenzia: "Se tu mi vuoi e davvero sei interessato a me, cerchi di aspettare qualsiasi tempo".