Il corteggiatore del trono over non vuole essere messo da parte

Il cavaliere è tornato in studio recentemente, ma nella puntata in onda il 29 febbraio litiga ancora una volta con la tronista. La causa? Pierpaolo.

Ida Platano aveva a disposizione una sola esterna e ha scelto di farla con Pierpaolo. "L'ho fatta con lui perché volevo vederlo, mi mancava", giustifica così a sua scelta Ida, ma anche Mario avrebbe chiesto di vederla e in studio protesta: "Perché mi hai dato una seconda possibilità se poi non mi porti in esterna?". "Ma cosa ti aspettavi? Che ti portassi subito fuori dopo il tuo ritorno? Avevo voglia di vedere Pierpaolo e così ho fatto", replica la tronista.

Ida non dimentica e chiede tempo a Mario che, invece, vorrebbe gestire la situazione senza sottostare alle attese della tronista. "Perché mi vuoi qui a riscaldare la sedia? - provoca il corteggiatore che aggiunge - Io non creo dinamiche con le altre dame come qualcun altro", continua Mario che accusa Pierpaolo di aver ballato con la dama Maura. I due continuano a discutere, il cavaliere non accetta di essere messo da parte mentre la tronista non crede nella buona fede di Mario e chiede più tempo per tornare a fidarsi.