Tina mette in guardia Ida

Di nuovo in studio, nella puntata in onda il 2 maggio, Ida si confronta con i due opinionisti che questa volta non sono sicuri della buona fede di Mario. "Non ti fare imbambolare dalle cose che dice questo bugiardo. Ricordati che è andato a letto con un'altra donna perché la gente non ha tempo da perdere telefonando per fare false segnalazioni", sbotta Tina che invita la tronista a pensarci bene prima di perdonare per l'ennesima volta il cavaliere. Mario dal canto suo continua a negare, non risponde con chiarezza a tutti gli interrogativi che gli vengono posti in studio e chiede di andare oltre perché la situazione starebbe diventando per lui insostenibile.