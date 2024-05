Il confronto, avvenuto nella puntata di mercoledì 22 maggio, è nato dall'iniziativa dell'uomo che, a sorpresa, ha deciso di presentarsi sotto l'abitazione dell'ex tronista del programma. Ida, infatti, aveva deciso di abbandonare il programma perché delusa dai suoi corteggiatori, in particolare da Cusitore con cui, per un periodo, sembrava potesse scoccare la scintilla. L'ormai ex cavalere è andato a Brescia, dove vive la donna, per un ultimo confronto: la risposta di Ida è pero negativa. Lei dice di essere impegnata e di non poterlo vedere.

In studio, Maria De Filippi spiega di aver invitato Ida e Mario per parlare, qualora la tronista ne avesse voglia. Una volta terminata la clip, Mario sottolinea subito: "Ci tengo a dire che sarei venuto a Brescia anche senza la redazione". Parole che però suscitano i dubbi di Tina Cipollari che, a distanza di tempo, continua considerare un uomo bugiardo. "Sono qua per farti capire che abbiamo fatto un percorso di bassi e alti, più bassi… Sono arrivato fino a Brescia per farti capire che ti devi fidare di me". Dopo questa frase, però, Cipollari perde la pazienza: "Sei un bugiardo, hai negato di conoscere quella donna! Ida, cerca di dare delle risposte sensate! Tu sei quello che abbiamo conosciuto!".

Ida ascolta le parole di Mario fino alla fine e decide di replicare. Il corteggiatore napoletano non sembra però voler accettare il discorso di Ida, che prova spiegare il proprio stato d'animo: "Ho cercato di andare avanti e ogni volta era sempre la solita storia - ha spiegato amareggiata la tronista -. Ci sono stata male, sono stata delusa, ferita…". Mario invita Ida a dimenticare tutto quello che è successo per ricominciare tentando un ultimo disperato tentativo di riappacificazione, ma Platano sbotta: "Sei venuto il sabato sera da me. Il giorno dopo eri ancora con quella ragazza, amica… la domenica pomeriggio ti trovavi con lei", conclude il discorso Ida. Stavolta, l'ex tronista, sembra aver voluto mettere una pietra definitiva su questa storia. Sarà davvero così?