"Uomini e Donne", Ida Platano smaschera Mario e lo manda via 

Il trono di Ida Platano a "Uomini e Donne" è, ormai, agli sgoccioli. Nella puntata in onda il 9 maggio, la tronista smaschera il corteggiatore che ammette di aver passato del tempo con un'altra donna in un albergo. "Sono stato in un b&b due volte, ma che tu ci creda o no non c’è stato niente", racconta finalmente il cavaliere. "Ma non ti vergogni? Hai fatto schifo dall’inizio alla fine del percorso", sbotta la tronista che a quel punto decide di mandare via Mario che viene così eliminato ufficialmente dal programma.

La segnalazione - Durante il trono di Ida sono state diverse le segnalazioni arrivate su Mario Cusitore. L'ultima qualche settimana fa. Mario avrebbe trascorso una notte, in un b&b, insieme a un'altra donna. Il cavaliere ha più volte negato la veridicità della segnalazione, fino a quando non è stato più possibile farlo. A seguito di una nuova segnalazione, la redazione del programma è venuta a conoscenza dell'identità della famosa amica di Mario. Si tratta di una ragazza che aveva provato a partecipare al programma proponendosi per Alessandro Vicinanza, ex compagno di Ida Platano.

La fine del trono? - A nulla sono servite le giustificazioni del corteggiatore che viene mandato via dalla tronista, ormai, stanca delle continue bugie e omissioni. Ida chiede poi alla padrona di casa, Maria De Filippi, di lasciare momentaneamente lo studio. Dalle anticipazioni del programma emerge che la tronista dopo questa vicenda decide di salutare anche Pierpaolo e di interrompere così il trono che non avrà, purtroppo, un lieto fine.