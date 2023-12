"Uomini e Donne", i dubbi di Ida Platano su David Mesa: "Devi essere te stesso"

A "Uomini e Donne", Ida Platano continua la conoscenza con i suoi corteggiatori. La tronista trascorre una seconda esterna con David Mesa, il 37enne di origini cubane, che da subito ha provato a conquistarla con attenzioni e complimenti. Se nella prima esterna, però, David si è mostrato solare ed estroverso, al secondo appuntamento il corteggiatore è apparso molto più pacato. Una trasformazione che avrebbe fatto sorgere alcuni dubbi alla tronista che, nella puntata in onda il 12 settembre, dichiara: "Ti ho trovato un po’ diverso non vorrei che le parole di Tina ti abbiamo condizionato".

Nella scorsa puntata, a seguito della prima esterna, l'opinionista Tina Cipollari ha attaccato David giudicando il suo modo di fare un po’ sopra le righe. Per questo motivo, Ida crede che David si sia ridimensionato proprio per non ricadere del vortice delle polemiche in studio. "Il vero David è quello dell’altra volta", commenta l'opinionista che come la tronista vede un cambiamento nell’atteggiamento del 37enne.

"Devi essere te stesso", insiste Ida che poi rivela di voler sapere di più della vita privata dell’uomo che appare, invece, molto chiuso e frenato e non con l’entusiasmo dei primi incontri. David ammette di essere leggermente più frenato, ma la causa non sarebbero le critiche dell’opinionista ma il feeling nato tra Ida e Mario, l'altro corteggiatore che sembra aver colpito moltissimo la tronista