Dopo aver ricevuto una telefonata da Mariangela, la donna che aveva chiamato alla redazione per smascherare Mario, la tronista decide di annullare l'esterna con il corteggiatore e di richiamare Mariangela per chiederle qualcosa in più sulla frequentazione con Mario. "Ho letto le vostre chat: sono chat di s***o, non c'è solo ti voglio", considera Ida. "Lui mi contattava sempre - rivela Mariangela - lo contattavo anche io, era una conoscenza". Ida poi chiede a Mariangela se tra i due c'era del desiderio e se si sentivano anche in videochiamata. Mariangela conferma e spiega che quando ha scoperto che Mario partecipava al dating-show di Canale 5 non ha voluto sapere più niente di lui. "Non ho più risposto perché ho visto un uomo che voleva fare un po' la vittima per pararsi il c**o", rivela l'ex amica di Mario.

La puntata del 29 gennaio si apre proprio con la clip della conversazione tra Ida e Mariangela. Mario, però, non la prende bene e discute con la tronista. "Mi hai chiesto di restare e di non voler tornare sull'argomento. Annulli l’esterna e torni a parlare con questa ragazza. Io ho fatto solo un errore ma se avessi voluto farmi gli affari miei, avrei cercato la donna fuori senza venire qui", considera Mario. "Ho letto anche altro e questa cosa mi lascia dei dubbi", replica Ida. "Per me questa situazione era chiusa, pensavo lo fosse anche per te", dichiara Mario che assicura a Ida di non aver mai provato nulla per questa donna. "Mi prendo le colpe, ma non mi devo giustificare. Ci eravamo quasi chiariti. Un errore ho fatto e sto cercando di rimediare", conclude Mario sicuro di sé stesso.