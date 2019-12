"Uomini e Donne", Ida è ancora legata a Riccardo: "Non rinuncio a lui"

Durante la puntata di martedì 10 dicembre di "Uomini e Donne", Ida e Riccardo sono stati ancora una volta i protagonisti: dopo la proposta di matrimonio la scorsa settimana, i due hanno avuto modo di confrontarsi e capire come gestire la situazione. Ida infatti non ha accettato la proposta di Riccardo ma questo non significa, da parte sua, aver chiuso tutte le porto: la dama ha confessato infatti di non voler rinunciare a lui ma, al contempo, di non poterlo sposare poiché le basi su cui poggia il loro rapporto non sono solide.



"Siamo stati tante ore a telefono e abbiamo detto che anche se non ci sono queste basi magari più avanti non è detto… Io ci ho sempre creduto, se sono ancora qua è chiaro. Prima sarei andata subito in comune a sposarti, oggi è tutto notevolmente diverso." A dispetto di queste dichiarazioni, grazie all'aiuto di Maria De Filippi, Ida riesce ad ammettere: "Io non ci rinuncio a lui!"



A queste parole, Riccardo lascia la sedia e si tuffa tra le braccia di Ida, baciandola a lungo e con passione.