Giucas e Tina avrebbero avuto una relazione quando erano giovani, i due si sarebbero conosciuti in aeroporto quando Tina non era ancora famosa. Insieme, secondo la versione del mago, avrebbero vissuto una grande passione durata circa un anno, secondo l'opinionista invece tra loro ci sarebbe stata solo una bella amicizia e un viaggio insieme ad altri amici alle Maldive. Ospite in studio anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale "Nuovo", al quale Casella in una intervista aveva parlato dell'amore per Tina. "Di Tina mi ha fatto innamorare la bellezza, sembrava Marilyn Monroe", dichiara in studio l'illusionista che poi racconta di aver visto l'opinionista nuda in spiaggia durante la loro fuga d'amore alle Maldive.

I due, infine, si concedono un ballo e l'illusionista ipnotizza l'opinionista che cade a terra. Immediato l'intervento di Maria De Filippi che corre al centro studio. Dopo poco, l'opinionista si riprende ma nonostante "la magia" di Giucas Casella continua a smentire la versione del mago.