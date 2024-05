"Uomini e Donne", Gianni Sperti accetta la provocazione di Sabrina e la bacia 

L'opinionista e la dama del trono over nella puntata in onda l'8 maggio

A "Uomini e Donne" Sabrina interrompe la frequentazione sia con Francesco che con Tino. La dama ha baciato entrambi, ma ha capito di non essere attratta dai due cavalieri del trono over. Sabrina parla di una "questione epidermica" spiegando che è molto importante per lei la chimica che si instaura con l'altra persona, ma anche l'odore e il sapore dei suoi baci. Per tutte queste ragioni la dama avrebbe deciso di interrompere la conoscenza, ma sarebbe pronta a uscire con un nuovo cavaliere.

La decisione di Sabrina scatena alcune polemiche in studio e Gianni Sperti invita la dama a baciare il suo cavaliere in studio prima ancora di uscirci. "Fate un ballo insieme, scambiatevi un bacio a stampo così capisci se ti può piacere", considera l'opinionista ma il cavaliere rifiuta e dichiara: "Gianni corri troppo, sono cose delicate. Forse mi imbarazza". La dama allora lancia una provocazione proprio a Gianni Sperti e propone: "Posso provare a baciare te?". L'opinionista non si tira indietro e i due si scambiano un bacio in studio.

"È buono, mi piace", fa sapere Sabrina. "Maria se è il suo modo di capire questo, dobbiamo evolvere - considera subito dopo l'opinionista che aggiunge - non dobbiamo rimanere ai tempi in cui si portava un fiore a casa e i corteggiamenti duravano mesi", conclude.