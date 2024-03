"Uomini e Donne", Gianni Sperti contro Aurora: "Maleducata, ipocrita..."

A "Uomini e Donne" Aurora Tropea non perde occasione per lanciare frecciatine velenose sia all'opinionista Gianni Sperti che alla tronista Ida Platano. Chiamata al centro studio, nella puntata in onda il 5 marzo, la dama dovrebbe confrontarsi con Franco, ma stuzzica la tronista con la quale aveva discusso già in passato.

"Io ho tempi lunghi. Non sono così facile a innamorarmi. Non faccio come certe persone che si innamorano di quattro uomini differenti e più". Così la dama senza fare nessun nome, ma Ida Platano si sente chiamata in causa e replica: "Si riferisce a me, almeno io mi innamoro è una cosa bellissima". Insieme alla tronista, però, interviene anche Gianni Sperti che si scaglia contro Aurora per difendere Ida. "Lei è al centro studio per palare d'altro, ma sceglie di parlare con tutti gli altri per stare mezz’ora in più al centro", considera l'opinionista che da sempre non ha un buon rapporto con la dama.

A quel punto lo scontro è inevitabile. Da un lato c'è Aurora che pensa di essere presa di mira da Gianni Sperti che cerca sempre l'occasione per aggredirla, dall'altro c'è l'opinionista che ritiene che la dama sia sempre alla ricerca di visibilità. "Sei ineducata e ipocrita, pensi di essere la conduttrice del programma e intervieni sempre sul percorso degli altri", considera Sperti. Solo Maria De Filippi riesce a placare la lite e riportare Aurora sulla frequentazione con Franco.