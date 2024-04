"Uomini e Donne", Gemma rifiuta Marco e Tina si arrabbia: "Sei solo in cerca di se**o"

A "Uomini e Donne" Gemma Galgani incontra Marco, un nuovo cavaliere arrivato al trono over per conoscerla. Nonostante Marco sia più giovane, la dama torinese non sembra interessata e dopo esserci uscita, una volta in studio, fa capire di non voler proseguire la conoscenza. "Non c'è stata quell'empatia per portare avanti una frequentazione", spiega nella puntata in onda il 3 aprile.

Il rifiuto di Gemma, però, scatena la polemica in studio da parte degli opinionisti che non comprendono le ragioni della dama più celebre del trono over. "Mi dispiace, ma non vedo alcun interesse da parte tua nei confronti delle persone che vengono per conoscerti. Tu, solitamente, sei molto propositiva e non lo sei stata", considera Gianni Sperti. Ma la dama non è d'accordo e spiega che con Marco non c'è stato nessun tipo di trasporto motivo per cui non avrebbe senso continuare a frequentarsi.

"La verità è che questo signore non ti è mai piaciuto perché a te non piacciono le persone serie. Hai trattenuto, in passato, persone che per te non nutrivano alcun interesse", sbotta Tina Cipollari che poi esagera e accusa la dama di cercare solo delle relazioni basate sul sesso. "Non è accettabile questo discorso da una donna della sua età, una donna di 75 anni può basarsi sull'attrazione fisica. Ho ragione io quando dico che sei in cerca di s**o, di avventure. Quanto dura, dura basta che fa s**o", dichiara l'opinionista. "Non c'è stata attrazione fisica", insiste Gemma che interrompe così la conoscenza. "Marco se vuoi rimanere mi fa piacere", chiede infine Maria De Filippi che invita il cavaliere a far parte del parterre maschile.