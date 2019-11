"Uomini e Donne", Gemma prossima tronista e Tina si spaventa: "È uno scherzo, vero?"

Attimi di confusione e sgomento per Tina Cipollari durante la puntata di "Uomini e Donne" del 14 novembre. Proprio all'inizio, Maria De Filippi fa un annuncio shock: Gemma Galgani salirà sul trono. Dopo un attimo di perplessità in cui non sa se effettivamente prendere sul serio le sue parole o no, Tina si vuole assicurare che sia tutto uno scherzo.

Sia la presentatrice sia Gianni Sperti, però, confermano essere tutto vero e il trono viene lasciato accanto all'opinionista che ancora fatica a credere a quanto sta accadendo. "Tanto frequenta sempre ragazzi più giovani" sdramatizza Gianni, mentre Tina ironizza a sua volta ma ancora cerca le sue conferme: "È uno scherzo, vero?" Quando poi il fatidico filmato si rivela essere quello di Carlo, il nuovo tronista, tira un sospiro di sollievo.