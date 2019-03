Uomini e Donne, Gemma litiga con Tina e cade dalle scale: paura in studio per la dama torinese

“Vai a fare la fattucchiera, mi hai fatto anche cadere”. Nuova infuocata lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari nel corso del trono over di "Uomini e Donne". Durante l'esterna con Rocco Fredella, prima della scelta finale, la dama torinese è scivolata dalle scale cadendo per terra. Per fortuna non si è fatta niente di grave ma Rocco si è precipitato a soccorrerla, tra le risate di Tina che guardava il filmato insieme al pubblico, al parterre, Gianni Sperti e Maria De Filippi.



Proprio a questo riguardo Gemma ha accusato l’opinionista, colpevole secondo lei di fatta cadere riferendosi alle carte con il suo volto mostrate durante la scelta di Lorenzo Riccardi.