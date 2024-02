"Uomini e Donne", Gemma Galgani umiliata da Giancarlo| Lei: "Chiedi scusa"

La dama e il cavaliere del trono over discutono in studio dopo l'esterna andata male

A "Uomini e Donne" Gemma Galgani ritorna a piangere. Delusa e umiliata da Giancarlo, la dama del trono over discute con il cavaliere in studio dopo l'uscita in esterna che, però, non è andata come desiderava. L'uomo, infatti, che sembrava interessato alla dama torinese durante l'esterna ha trovato una scusa per allontanarla e iniziare a frequentare altre dame. Questo atteggiamento ha deluso molto la dama che a stento è riuscita a trattenere le lacrime.

"Scusa Giancarlo, ma una scusa meno banale? Questa donna non ti interessa e ci può stare ma a te di Gemma non ti frega niente. Penso che Gemma tu l’abbia vista in tv. Qual è stata la cosa che ti ha sconvolto? Il numero degli uomini citati?", Tina Cipollari si scaglia contro il cavaliere dopo che l'uomo in esterna ha dichiarato di essere turbato dal numero di uomini frequentati da Gemma. Forse una scusa utilizzata per non concedere alla dama l'esclusiva e conoscere anche nuove signore.

Gemma durante l'esterna ha chiesto al cavaliere di rispettarla e anche in studio ribadisce: "Potresti chiedere almeno scusa". Il cavaliere, però, non sembra per niente pronto a scusarsi e Maria De Filippi rivela che già prima dell'esterna Giancarlo avrebbe lasciato il numero di telefono ad altre dame tutte molto più giovani di Gemma.