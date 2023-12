"Uomini e Donne", Gemma Galgani in esterna con un nuovo cavaliere ma Maria De Filippi sbotta...

Gemma Galgani è la protagonista della puntata di venerdì 6 dicembre di "Uomini e Donne". La dama del trono over negli ultimi giorni ha portato avanti la conoscenza di Antonio, un cavaliere 50enne che si è presentato in trasmissione solo per lei. Galgani si è mostrata molto entusiasta di questa nuova conoscenza, con Tina Cipollari che le chiede se sia già pronta a trasferirsi a casa del suo nuovo flirt. "Ho la valigia pronta", è stata la risposta della dama. La dama, invece, ha visto interrompersi la relazione con Giovanni, l'uomo che nelle ultime puntate aveva manifestato l'intenzione di conoscerla. Giovanni, però, ha deciso di non corteggiare più Gemma perché non ha visto in lei un interesse nei suoi confronti. Dal canto suo, la dama torinese ha spiegato di non essere più interessata: dal botta e risposta, ne nasce un prolungato battibecco che fa perdere la pazienza a Gianni Sperti.

"Perché dobbiamo continuare a sentire questi discorsi inutili dal momento che sia Gemma che Giovanni non vogliono andare avanti? - interviene l'opinionista - Siamo qui per altro ed è come se io cominciassi a parlare di ciò che ho mangiato". A queste parole si accoda anche Maria De Filippi. La conduttrice interviene: "Anche io la penso anch'io come Gianni. Ieri sono intervenuta perché si doveva parlare di Silvio e Sabrina, ma Sabrina non ha parlato e avete parlato tu e Gabriella. La situazione è come se io andassi a Superquark, Alberto Angela illustra i monumenti e io parlassi di "Uomini e Donne". Dopo un po' probabilmente mi dice: forse sei fuori luogo", conclude la conduttrice.