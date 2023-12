"Uomini e Donne", Gemma delusa da due cavalieri: ecco perché

A "Uomini e Donne" un nuovo colpo di scena nel percorso di Gemma Galgani nel trono over. La storica dama del programma ha infatti deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere Antonio, con cui aveva iniziato una frequentazione da un paio di settimane. "Mi vede come un amico, non è scattato nulla tra noi - ha detto il cavaliere in collegamento con lo studio del programma di Maria De Filippi -. Io, dal canto mio, ho accettato molto serenamente questa situazione. Se fosse stato per me avrei continuato", ha aggiunto. Tina Cipollari, dopo aver ascoltato la discussione, si rivolge direttamente alla dama: "Come mai non ti piace questo signore?". La risposta di Gemma è secca: "Lui è una persona splendida, è vero, genuino, ma non è scattato altro", ha detto.

Galgani, inoltre, aggiunge di voler conoscere Vincenzo, assente in studio al momento della registrazione della puntata. Il cavaliere in collegamento racconta: "Ci siamo sentiti durante la settimana, ma voglio conoscerla come amica". E ancora: "Non ero partito perché dovevo uscire con lei - ha puntualizzato l'uomo -, mi ha invitato e mi sono reso disponibile per conoscerla volentieri ha detto". Tuttavia, nella coppia non si è creata la giusta alchimia per andare avanti: "Quando si rivolgeva a me per chiedermi dove fossi o cosa facessi - ha proseguito Vincenzo -, mi sono limitato semplicemente a rispondere alla sue domande".

"Siamo usciti a cena, abbiamo fatto anche una videochiamata ed io ero davvero contenta ma ieri ha rovinato tutto perché lui mi ha chiesto di non dire nulla alla redazione per motivi suoi", racconta la sua delusione Gemma. A questo punto, Maria De Filippi invita la dama torinese ad aprire gli occhi sulla situazione: "Lui non ha alcuna curiosità verso di te, capisco che non è facile. Non è interessato e mi sembra un po' umiliante per te continuare".