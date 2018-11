Uomini e Donne, Gemma dà un bacio a Paolo e in studio volano le critiche

Gemma ha chiuso definitivamente il capitolo “Rocco”. L’uomo con cui aveva intrapreso una conoscenza, e che sembrava interessarle, l’ha delusa profondamente. La dama torinese sostiene che Rocco usciva con un’altra donna mentre stava conoscendo lei, e ne ha le prove. Dal suo canto Fredella nega tutto. Intanto la Galgani non rinuncia a cercare l’amore della sua vita, così ha iniziato a uscire insieme a Paolo, che si è dimostrato un vero e proprio gentleman. I due sembrano molto affiatati e, per questo, non sono mancati i baci e le manifestazioni di affetto.



Ma in studio il modo di fare di Gemma non è piaciuto quasi a nessuno. Prima di tutto a Rocco, che non ha gradito vedere la donna per cui provava dei sentimenti insieme ad un altro. Mentre gli opinionisti hanno accusato la dama di essere troppo superficiale. “Non puoi passare da una bocca all’altra in una settimana”, ha esordito Gianni Sperti, seguito da Tina che, al suo solito, non è stata molto clemente con Gemma: “Lei cambia come il flipper, le metti il gettone e lei cambia”, ha affermato rivolgendosi al pubblico. Poi, parlando con la diretta interessata, l'ha esortata a vergognarsi per il suo comportamento. Gemma è ormai abituata alle costanti critiche, e se i commenti di Gianni l’hanno ferita, il suo atteggiamento verso Tina è totalmente indifferente. La Galgani vuole innamorarsi e nessuno potrà ostacolarla.