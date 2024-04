"Uomini e Donne", Gemma furiosa contro Aurora: "Cosa c***o hai fatto qui dentro?"

A "Uomini e Donne" tra Gemma Galgani e Aurora Tropea non c'è mai stato un bel rapporto. Non è la prima volta che le dame del trono over discutono, ma nella puntata in onda il 4 aprile Gemma perde la pazienza e sbotta contro Aurora. A far innervosire la dama di Torino ci sarebbe l'atteggiamento di Aurora nei confronti di Federico, il cavaliere che sta conoscendo.

Secondo l'opinionista Gianni Sperti, Gemma e Cristina Tenuta, la dama non sarebbe realmente interessata al cavaliere ma porterebbe avanti la conoscenza per avere attenzioni al centro studio. "Cosa c***o hai portato in questo programma? Io almeno ho vissuto storie importanti", sbotta improvvisamente Gemma. La dama torinese abbandona la sua postazione e si avvicina furiosa ad Aurora che, però, non si scompone. "È lì la telecamere", Gemma provoca l'altra dama che risponde: "Io non mi innamoro ogni tre giorni".

La discussione si placa in breve tempo, ma Gianni Sperti tiene a precisare che Aurora cambierebbe spesso discorso per non rispondere alle domande che le vengono poste in studio. "Hai sviato ancora il discorso per non rispondere alla domanda sul tuo interesse per Federico", commenta l'opinionista. "Sei ridicolo", replica Aurora che infine balla con Federico e che, almeno per il momento, smentisce con i fatti la teoria dell'opinionista e delle altre dame del trono over.